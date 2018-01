De Manuvie à Groupe Investors

03.01.2018 - 08:22 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Jasmin Denault est récemment devenu vice-président, Services à la clientèle, Québec, chez Groupe Investors.



Auparavant, il occupait les fonctions de vice-président, Services aux promoteurs de régimes, Solutions d'épargnes et retraite collective, et Expérience Client, chez Manuvie Québec.



Entre 2013 et 2017, Jasmin Denault a présidé le conseil administration de la Société LOMA de Montréal, un regroupement de personnes oeuvrant dans l'industrie de l'assurance vie et ayant obtenu le titre de Fellow Life Management Institute (FLMI).