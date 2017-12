12.12.2017 - 09:27 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Fiera Comox, gestionnaire de fonds spécialisé en placements privés et agriculture, affiliée de Corporation Fiera Capital, annonce la nomination de Patrick Lynch au poste d'associé au sein de son équipe de placements privés.

Patrick Lynch oeuvrera sur l'ensemble des aspects touchant les placements privés dans le but d'élaborer une stratégie d'investissement inspirée de l'approche des grands régimes de retraite canadiens et des fonds souverains en matière de placements privés.« Patrick s'est bâti une impressionnante feuille de route dans la mise sur pied et la direction d'équipes de placements privés efficaces et novatrices pour le compte d'un régime de retraite canadien de premier plan et d'un fonds souverain d'envergure. Son approche, largement axée sur la création de partenariats d'investissement, cadre parfaitement avec notre philosophie de placement. La complémentarité d'expertise au sein de notre équipe nous permet d'offrir à nos investisseurs l'accès à toutes les stratégies d'investissement en placements privés, incluant les investissements directs, les placements privés sur les marchés secondaires et les partenariats d'investissement », a déclaré Antoine Bisson-McLernon, Associé et Chef de la direction de Fiera Comox.À titre de Chef, Fonds et partenariats à la Caisse de dépôt et placement du Québec et de Chef, Fonds et partenariats de placements mondiaux d'un fonds souverain d'Abu Dhabi, Patrick Lynch a géré des portefeuilles de placements privés parmi les plus importants au monde.Patrick Lynch est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School et d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill avec mention très honorable.