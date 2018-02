15.02.2018 - 08:28 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – CIBC Mellon annonce la nomination de Daniel J. Smith au poste de président du conseil d’administration de deux entités de CIBC Mellon.

Depuis le 1er février, Daniel J. Smith est président des conseils d'administration de Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et de Compagnie Trust CIBC Mellon, en remplacement de Samir Pandiri.Daniel J. Smith est vice-président à la direction, responsable des services de gestion d'actifs pour la région des Amériques de BNY Mellon depuis bientôt deux ans et demie. Il continuera à ce poste où il dirige les services de gestion d'actifs de BNY Mellon pour la région des Amériques, malgré sa nouvelle nomination.Avant sa nomination au poste de président de ces conseils d'administration, Daniel J. Smith a siégé à titre d'administrateur des conseils d'administration de CIBC Mellon.Il a aussi occupé de nombreux postes de gestionnaire depuis son intégration au sein de cette société canadienne spécialisée dans les services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers.Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d'administration, soit David Gillespie de la Banque CIBC et Thaddeus Duchnowski de BNY Mellon.