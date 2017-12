07.12.2017 - 09:03 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Société de Gestion AGF confirme la nomination de Charles Guay au sein de son conseil d'administration.

Charles Guay est fondateur et président de CG&Cie, une société spécialisée en conseils strategiques et en gouvernance d'entreprise. Auparavant, il occupait le poste de vice-président exécutif et de directeur général des marchés institutionnels de Manuvie Canada, ainsi que celui de président et de chef de la direction à Manuvie Québec.Il a aussi exercé les fonctions de président et de chef de la direction chez Standard Life Canada, en plus d'occuper plusieurs postes de direction à la Banque Nationale du Canada, dont celui de président et chef de la direction de Placements Banque Nationale, de 2005 à 2011.Blake Goldring, président et chef de la direction de La Société de Gestion AGF a également nommé Jane Buchan au sein du c.a. de AGF.Jane Buchan est chef de la direction de PAAMCO, une importante de gestion de placements institutionnels, de même que co-chef de la direction de PAAMCO Prisma Holdings. Elle a amorcé sa carrière chez J.P. Morgan Investment Management, au sein du groupe des marchés de capitaux.