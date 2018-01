08.01.2018 - 08:32 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La fiscaliste Brigitte Alepin a reçu la distinction de Grande Ambassadrice de l'École des sciences de la gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), qui a voulu souligner sa vision progressiste de la fiscalité et son engagement pour la justice fiscale au Canada et à l'international.

Cette distinction honorifique a été créée par l'ESG pour exprimer sa gratitude envers des personnes dont les réalisations ont contribué de façon significative au rayonnement, au développement et à la notoriété de l'ESG.Brigitte Alepin travaille comme spécialiste en planification et en politique fiscale et pratique la fiscalité pour de petites et moyennes entreprises. Elle est aussi appelée à agir en tant qu'experte en politiques fiscales et finances publiques pour le compte de différents gouvernements et de grandes organisations canadiennes et internationales.Dans son engagement pour la justice fiscale au Canada, Brigitte Alepin a créé TaxCOOP, une conférence internationale neutre et non partisane lancée en 2015 qui se concentre spécifiquement sur l'importance de la concurrence fiscale. Ce forum annuel a permis de souligner l'urgence de revoir les règles de fiscalité et les lacunes du système de taxation actuel.Brigitte Alepin figure sur la liste des 50 fiscalistes les plus influents au monde, le Global Tax 50. Elle a également remporté un prix Gémeaux en 2015 pour son documentaire Le prix à payer, qu'elle a coscénarisé avec Harold Crooks. Ce documentaire est inspiré de l'un de ses deux livres (La crise fiscale et Ces riches qui ne paient pas d'impôt).Brigitte Alepin est également impliquée dans la cause des Syriens puisqu'elle a lancé en janvier 2017 Radio-Dodo, une émission hebdomadaire patronnée par la Commission canadienne pour l'UNESCO, qui apporte des messages de réconfort en français et en arabe aux jeunes enfants syriens.