07.09.2016 - 08:25 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Maryse Bertrand, Ad. E., se joint au groupe Valeurs mobilières et marchés financiers de Borden Ladner Gervais, à son bureau de Montréal, à titre de conseillère stratégique et d'avocate-conseil.

La pratique de Me Bertrand porte principalement sur les fusions et acquisitions, les marchés financiers, la gestion du risque et la gouvernance. Comptant trois décennies de pratique, Me Bertrand a fourni son expertise juridique à des conseils d'administration et à la haute direction quant à des questions de gouvernance, de gestion du risque, d'opérations transfrontalières et d'opérations complexes dans une variété de secteurs. Au nombre des dossiers qu'elle a piloté, il faut souligner l'acquisition de la Bourse de Montréal par le Groupe TSX.Diplômée de la Faculté de droit de l'Université McGill et de la New York University, qui lui a décerné une maîtrise en science de la gestion du risque, Me Bertrand est membre du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill et a été membre du Comité consultatif de la Faculté de droit de cette université, faculté où elle a donné des cours sur la réglementation des valeurs mobilières. En 2007, le Barreau du Québec lui a décerné la distinction « Advocatus Emeritus » en reconnaissance de son apport exceptionnel à la pratique du droit.Elle siège au conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada, est membre de son comité de gestion des risques et préside son comité de révision et de gouvernance. Elle est également administratrice de Metro inc. et membre de son comité de régie d'entreprise et de mise en candidature. En 2015, elle a cofondé la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches de l'Université de Montréal.Antoine Natale a été nommé associé principal de Globevest Capital, une société de gestion de portefeuille de Montréal.Antoine Natale sera responsable de cogérer le Fonds tactique d'options couvertes de Globevest Capital, en plus de se consacrer à la gestion de comptes clients privés.Antoine Natale est Fellow de l'Institut canadien de valeurs mobilières. Il possède près de 20 ans d,expérience ans le domaine du placement et de la gestion de patrimoine. Il a notamment été conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins par l'entremise du Groupe Natale.