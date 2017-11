BMO : nouveau chef de la direction

01.11.2017 - 09:14 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – BMO Groupe financier nomme Darryl White comme président et chef de la direction.

Il occupait le poste de chef de l'exploitation depuis 2016, où il assumait le leadership stratégique global des groupes de BMO axés sur les services aux particuliers, les services aux entreprises et la gestion de patrimoine.



« Darryl a procuré un leadership stratégique dans toutes les sphères de la Banque en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale », a dit Robert Prichard, président du conseil d'administration de l'institution financière, par voie de communiqué.



Darryl White était auparavant chef de BMO Marchés des capitaux et occupé le poste de chef de la direction de BMO Nesbitt Burns.