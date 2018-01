BMO nomme Alain Desbiens comme directeur des ventes de FNB BMO

05.01.2018 - 10:50 - Alizée Calza

PLANÈTE FINANCE – L’ex vice-président des ventes de Fonds Négociés en Bourse (FNB) de Gestion mondiale d’actifs BMO, Alain Desbiens, est nommé directeur des ventes FNB BMO.

Dans le cadre de son nouveau poste, Alain Desbiens assumera les mêmes responsabilités, mais son influence dans la firme sera plus grande, notamment en ce qui concerne la création de produits de FNB et de services aux conseillers et gestionnaires de portefeuille.



Avant sa nomination, Alain Desbiens travaillait déjà depuis huit ans chez Gestion mondiale d'actifs BMO comme vice-président des ventes FNB. Il y donnait notamment des séminaires sur les produits FNB BMO à l'intention des petits investisseurs, des clients de détail et des clients institutionnels.



Alain Desbiens est également le récipiendaire du prix wholesaler of the Year au Canadian Wealth Professional Awards en 2015 et a été finaliste en 2016 pour le prix Wholesaler of the Year au Canadian Wealth Professional Awards.