BMO Nesbitt Burns a un nouveau patron

09.02.2018 - 09:26 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Andrew Auerbach est nommé président de BMO Nesbitt Burns.

Il remplacera Charyl Galpin, qui occupe depuis août 2017 les responsabilités de chef de la conformité pour BMO Gestion de patrimoine.



Le nouveau président s'occupe de la direction des ventes et de la distribution pour les investisseurs individuels et le domaine bancaire à la société depuis 2015.



Il est entré en fonction au début du mois de février et possède le titre d'analyste financier agréé (CFA).