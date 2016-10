28.10.2016 - 08:45 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Frank Techar vient d'être nommé au poste de vice-président du conseil, BMO Groupe financier. Sa nomination entraine un jeu de chaise musicale à la haute direction du fournisseur de services financiers.

Frank Techar, qui prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er novembre 2016, est actuellement chef de l'exploitation. Il aura pour mandat d'accélérer la croissance des affaires dans tous les marchés, mais en particulier dans le Midwest américain, qui demeure au centre des plans de croissance de la Banque.C'est Darryl White qui succédera à Frank Techar à titre de chef de l'exploitation, BMO Groupe financier. Durant ses 22 années à BMO, Darryl White a occupé divers postes de direction, dont celui de chef, BMO Marchés des capitaux, qu'il occupe actuellement. Il possède une solide connaissance du secteur bancaire, de la gestion des risques et des marchés mondiaux et a consacré sa carrière à travailler directement avec les clients de la Banque. Il continuera à entretenir d'étroites relations de travail, aux niveaux les plus élevés, avec les plus gros clients de la Banque.Patrick Cronin succède pour sa part à Darryl White à titre de chef, BMO Marchés des capitaux. Issu du secteur de l'exploitation, Patrick Cronin s'est notamment illustré, dans plusieurs postes de direction de l'un des segments les plus compétitifs et exigeants du secteur bancaire.En raison de la croissance enregistrée par la Gestion de patrimoine à la Banque et de sa portée mondiale actuelle, ce groupe sera maintenant organisé en fonction de deux unités distinctes : la gestion d'actifs institutionnels et les services de gestion de patrimoine destinés aux particuliers. Chacun de ces secteurs sera pris en charge par un haut dirigeant. Gilles Ouellette, qui occupe actuellement le poste de chef, Gestion de patrimoine, est nommé chef, BMO Gestion d'actifs et vice-président du conseil - International, BMO Groupe financier. Joanna Rotenberg est nommée chef, BMO Gestion de patrimoine.Janice Fukakusa, chef de l'administration et chef des finances de la Banque Royale du Canada (RBC), prendra sa retraite le 31 janvier 2017.C'est Rod Bolger, vice-président directeur, Finances, et contrôleur, sera nommé chef des finances le 1er décembre 2016.Rod Bolger travaillait auparavant à la Bank of America et à Citigroup.Gregory Chrispin est le nouveau premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes du Mouvement Desjardins, prenant ainsi la relève de Denis Berthiaume qui avait été promu vice-président exécutif et chef de l’exploitation du Mouvement Desjardins en juin dernier.Gregory Chrispin, qui sera membre du comité de direction de Desjardins, assumera du même coup le rôle de président et chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière. Il cumule près de 30 ans d'expérience dans le domaine financier, ayant occupé plusieurs fonctions dans l'industrie des produits de placements spécialisés.

Il a joint la coopérative financière en 2010, où il occupait le poste de vice-président Placements, responsable de l'ensemble des activités de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA). Ce secteur compte aujourd'hui près de 80 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Nicolas Richard, jusqu'à présent chef des stratégies de placement chez DGIA succède à Gregory Chrispin.