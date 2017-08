BMO Groupe financier, Québec nomme des co-chefs du secteur Marché des capitaux

31.08.2017 - 09:27 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Grégoire Baillargeon et de Filip Papich ont été nommés aux postes de co-chefs du secteur Marchés des capitaux pour BMO au Québec.



Ils seront conjointement responsables de l'ensemble des activités de BMO Marchés des capitaux au Québec. Ces nominations seront effectives le 1er décembre prochain.



Grégoire Baillargeon occupe depuis 2013 le poste de chef, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, Montréal, responsabilités qu'il conserve et qui seront intégrées à ses nouvelles fonctions élargies.



Filip Papich, pour sa part, est co-chef - Services bancaires et commerce à l'international chez BMO depuis 2015. Dans ses nouvelles fonctions, il sera principalement responsable des Produits de négociation.