BMO Groupe financier nomme un chef - Stratégies numériques

21.11.2017 - 08:27 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – BMO Groupe financier annonce la nomination de Brett Pitts au poste nouvellement créé de chef - Stratégies numériques.



Brett Pitts assumera la direction du portefeuille numérique de la Banque et supervisera les expériences et circuits numériques d'Amérique du Nord. Il entrera en poste le 30 novembre.



Brett Pitts a passé les 17 dernières années chez Wells Fargo dans divers postes du groupe Circuits numériques. Plus récemment, il assumait la responsabilité de tous les aspects numériques de la banque en tant que vice-président et chef du secteur numérique.