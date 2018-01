10.01.2018 - 09:15 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – André Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation du Canada, a repris en 2018 l'ensemble de ses fonctions à la direction de Power Corporation et de la Corporation Financière Power.

Rappelons qu'André Desmarais avait pris un congé médical temporaire en avril dernier, suivant les conseils de son médecin attaché à l'Institut de Cardiologie de Montréal. Il avait par ailleurs renoncé à toute rémunération de la part du groupe de sociétés de Power Corporation pendant cette période.« Bien que j'aie continué à être impliqué dans les enjeux significatifs liés au groupe de sociétés de Power Corporation depuis avril de l'an dernier, je suis heureux de reprendre l'ensemble de mes fonctions de direction tel que prévu initialement », a souligné André Desmarais dans un communiqué.Power Corporation du Canada est une société de gestion et de portefeuille internationale diversifiée qui détient des participations dans des sociétés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie actives notamment dans les secteurs de l'énergie, des communications et des services financiers, par exemple Great-West Lifeco, Financière Canada-Vie, Putnam Investments, Irish Life, Groupe Investors, Financière Mackenzie et China Asset Management.