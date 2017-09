André Caillé quitte le C.A. de la Banque Nationale

29.09.2017 - 08:40 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Banque Nationale annonce le départ de son conseil d’administration (C.A.) d’André Caillé.

Il sera remplacé par Rebecca McKillican qui siégera également sur le comité de ressources humaines de l'institution financière.



Elle est présidente et chef de la direction de Well.ca, une société de commerce électronique canadienne.



André Caillé quittera ses fonctions comme administrateur et membre du comité d'audit ainsi que du comité de révision et de gouvernance.