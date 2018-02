André Bourbonnais quitte PSP pour BlackRock

08.02.2018 - 10:19 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le président et chef de la direction d’Investissements PSP, André Bourbonnais quitte l’organisation pour se joindre à BlackRock.

Il sera remplacé par Neil Cunningham, responsable de l'équipe des ressources naturelles de PSP. Il s'est joint à Investissements PSP en juin 2004 comme vice-président, investissements immobiliers. Il est devenu vice-président et chef mondial des placements immobiliers en 2015.



André Bourbonnais a assumé la présidence du gestionnaire de fonds pendant trois ans. Durant son mandat, le gestionnaire a réorganisé le groupe de placements privés, créé la classe d'Actifs de titres de créances privés, ouvert des bureaux à New York et Londres et obtenu un rendement net de 12,8 % pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2017.