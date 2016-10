Forces et faiblesses des agents généraux

01.10.2016 - Jean-François Barbe

BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Les conseillers en sécurité financière n'échappent pas au virus de la vitesse qui frappe le 21e siècle. Lors du sondage réalisé à l'occasion du Baromètre 2016 de l'assurance de Finance et Investissement, nous avons demandé aux conseillers de citer les principales forces et faiblesses de leur agent général (AG). Les compliments sont nombreux. Cependant, le reproche le plus courant est celui des délais de traitement des transactions, jugés trop longs. Aucun AG n'y échappe.



«Comme tout le monde, les conseillers veulent des délais de plus en plus courts. Il y a trois ou quatre ans, on s'attendait à des délais de trois ou quatre jours. C'est devenu inacceptable. On s'attend maintenant à des délais de 24 à 48 heures», constate Michel Kirouac, vice-président directeur général du Groupe Cloutier.