En réponse à la nouvelle normalité

01.09.2016 - Vincent Cliche*

De plus en plus de firmes d'investissement emboîtent le pas aux investisseurs institutionnels en offrant des placements alternatifs. Que doit-on rechercher, et comment est-il possible d'émuler dans une certaine mesure le travail des caisses de retraite et des fonds de dotation en fonction du profil d'un client particulier ? Dans ce deuxième article d'une série de trois, nous allons aborder l'offre destinée aux investisseurs accrédités.



En 2009, Bill Gross, alors chef de la direction de PIMCO, le gestionnaire obligataire le plus important du monde, nommait de façon préliminaire et avant-gardiste la période dans laquelle l'économie mondiale allait se trouver au cours du cycle qui s'entamait «la nouvelle normalité». Faible croissance du PIB et faibles taux d'intérêts pour une longue période, taux de chômage plus élevés que pour la moyenne des 40 dernières années, rendements boursiers aléatoires et volatils ; au lendemain de la crise, Bill Gross entrevoyait avec un certain pessimisme la reprise éventuelle des marchés. Au cours des sept dernières années, une bonne partie du pronostic s'est avérée. Et les particuliers s'adaptent résolument à ce contexte de diverses manières.