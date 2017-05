01.05.2017 - YAN BARCELO

Le représentant en épargne collective Frédérick Bouchard veut protéger l'actif de ses clients : «Nous voulons des gestionnaires qui ne sont pas les premiers venus, qui ne nous donnent pas la saveur du moment. Nous les choisissons pour leur capacité à générer du rendement tout en donnant la plus solide protection possible à la baisse.»



Frédérick Bouchard, directeur associé en gestion de placement chez Services financiers Planica, a fait ses premières armes dans le métier en 2007, au moment de la crise financière. C'est peut-être ce qui explique sa grande sensibilité au besoin de protéger un portefeuille des chutes éventuelles.





Pour l'heure, les marchés lui apparaissent solides. Nous avons toutefois affaire à «un marché particulier en raison de neuf années de croissance, note-t-il. Les analystes ne sont pas unanimes, c'est une des fois où je vois le plus d'opinions divergentes.»

Toutefois, il se range du côté de Warren Buffett qui, dans sa dernière lettre aux actionnaires, confirmait la solidité des marchés, dans un contexte de bas taux d'intérêt où les entreprises ont beaucoup d'encaisse et où les ratios cours/bénéfices ne semblent pas surévalués.

Il reste qu'il y a beaucoup d'incertitude et «la volatilité est le thème de la prochaine année», prévoit-il. Au nombre des inquiétudes figurent notamment les élections en France et en Allemagne, les incertitudes géopolitiques ainsi que le protectionnisme américain. La déréglementation du secteur financier aux États-Unis apparaît «comme un point positif pour l'instant, mais pourrait annoncer une nouvelle surchauffe financière dans les cycles futurs».

Tous ces facteurs «nous amènent à privilégier la protection des portefeuilles et la gestion de risque à court terme. C'est pourquoi nous allons miser sur la bwonne sélection de gestionnaires.»

Le mot d'ordre auquel se rallie Frédérick Bouchard est «diversification», que ce soit en matière de répartition géographique, sectorielle, de styles de gestion, ou de catégorie d'actif.

Bien qu'il recherche une répartition bien équilibrée de tous ces facteurs, il favorise pour l'instant une prise de profits des mandats nord-américains pour les répartir dans les marchés internationaux et émergents qui offrent des évaluations plus attrayantes à moyen terme. Une chose se détache : «Depuis la fin de 2016, nous orientons nos prises de profits nord-américains vers les marchés émergents, qui ont donné un gain de 6,35 % depuis le début de 2017.»

Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères (Série A)

Manufacturier : Placements Mackenzie

Création : 2001

Actif sous gestion (ASG) : 894 M $ (28 février 2017)

Ratio des frais de gestion (RFG) : 2,53 %

Rendement annuel composé depuis 10 ans : 6,0 %

Ce fonds correspond en tous points aux priorités de Frédérick Bouchard : il est axé sur la protection du capital à court terme tout en donnant un rendement plus que respectable. C'est pourquoi il le niche au coeur de ses portefeuilles pour la partie internationale. Par exemple, dans le portefeuille de profil équilibré, il n'hésite pas à lui assigner une part de 10 %, mais «je ne craindrai pas de le monter à 15 % au besoin», affirme-t-il.

L'écart-type ne veut pas dire grand-chose pour Frédérick Bouchard - sauf pour la partie qui correspond aux baisses. Il n'est pas attentif non plus aux rendements sur 3, 5 et 10 ans. Ce qui l'intéresse, c'est le parcours annuel d'un fonds et la force qu'il affiche à la hausse, la résistance à la baisse.

À tous ces titres, le fonds de Mackenzie géré par Paul Musson et son équipe emporte l'adhésion de Frédérick Bouchard. Par exemple, quand l'indice de référence tombait dans le rouge à -6,72 % en 2011, le fonds demeurait positif à 2,90 %. Une partie de ce rendement résulte des jeux de devise dont le gestionnaire réussit à tirer parti en conservant en portefeuille des liquidités en devise américaine comme protection en cas de corrections. Avec une telle feuille de route, les frais de gestion «prennent toute leur valeur», dit-il.

TD Sciences de la santé C (Série Investisseurs)

Manufacturier : Gestion de placements TD

Création : octobre 1996

ASG : 776 M $

RFG : 2,82 %

Rendement annualisé depuis 10 ans : 14,13 %

Il s'agit ici d'un fonds «hypersectoriel», reconnaît Frédérick Bouchard. Toutefois, pour l'investisseur à qui ce type de risque ne répugne pas, quelle dynamite ! «Il est difficile de remettre en question la compétence du gestionnaire qui bat le marché de façon soutenue.»

Chose notable, la quasi-totalité des titres de ce fonds réside aux États-Unis, de telle sorte qu'on y retrouve une foule de noms vedettes du secteur : Allergan, UnitedHealth Group, Bristol-Myers Squibb. Et la brochette de titres, fait ressortir Frédérick Bouchard, est considérable : 146 titres.

Autre détail, qui n'est pas sans déplaire à Frédérick Bouchard : le ratio de Sharpe se situe à 0,8 sur une période de 10 ans. «Ce qui veut dire que le niveau de rendement, commente-t-il, est très intéressant en tenant compte du risque encouru.»

Trimark Cat marchés émergents A

Manufacturier : Invesco

Création : janvier 2011

ASG : 71 M $ (mars 2017)

RFG : 2,80 %

Rendement annualisé depuis la création : 2,48 %

«C'est un fonds auquel j'ai recours avec les investisseurs qui ont un goût pour les marchés émergents, dit Frédérick Bouchard. Parce que ces marchés ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ou 12 ans. On y trouve maintenant de très grandes capitalisations, comme Alibaba et Samsung. Et avec un taux de volatilité plus faible que celui des concurrents, il permet d'investir l'esprit tranquille.»

La présence d'un titre brésilien comme Banco Bradesco emporte l'adhésion de Frédérick Bouchard à l'endroit du gestionnaire de portefeuille Jeff Feng, qu'il a entendu en quelques occasions. «Ce titre a très bien performé et la qualité du gestionnaire m'a permis d'en profiter. C'est le genre de chose qui m'intéresse chez un gestionnaire. C'est vraiment le genre d'occasion que le commun des mortels n'aurait pas vu.»