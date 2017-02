10.02.2017 - 13:33 - La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a nommé vendredi un ancien pdg du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) pour mettre sur pied la toute nouvelle Banque de l'infrastructure du Canada.

Jim Leech dirigera l'équipe chargée de la création « rapide et efficace » de cette banque indépendante annoncée par le gouvernement fédéral pour mobiliser les capitaux privés afin d'injecter des milliards de dollars dans les infrastructures publiques. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau mise sur ce programme d'infrastructure pour relancer et soutenir l'économie canadienne.On sait déjà qu'Ottawa souhaite injecter 35 milliards de dollars (G$) dans cette banque, par l'entremise d'instruments financiers comme des prêts et des investissements en capital-actions. Près de la moitié de cette somme, 15 G$, proviendra des fonds annoncés pour l'infrastructure dans l'Énoncé économique de l'automne dernier. Les autres détails de cette banque fédérale seront annoncés dans le prochain budget, prévu dans quelques semaines.Le gouvernement libéral espère que les grands régimes de retraite, comme le RREO, investiront dans la Banque de l'infrastructure du Canada, qui utilisera des fonds fédéraux pour attirer la participation de capitaux privés dans de grands projets d'infrastructure. Ottawa espère pouvoir générer 4 $ à 5 $ en investissements privés pour chaque dollar de fonds publics.M. Leech, actuellement chancelier de l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario, est aussi conseiller principal chez McKinsey & Company, un grand cabinet de consultants en gestion. Il avait quitté le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Teachers) en 2014. Avant de présider la RREO, M. Leech avait dirigé sa société d'investissements, Teachers' Private Capital.