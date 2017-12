Un crash du Bitcoin en 2018 ferait tomber les Bourses mondiales

12.12.2017 - 09:12 - Alain McKenna, LesAffaires.com

Partager cet article

Un économiste de la Deutsche Bank croit que la fluctuation de la valeur de la cryptomonnaie sera un des plus gros risques financiers à surveiller en 2018.



Un dégonflement de la valeur du Bitcoin arrive au 13e rang des 30 menaces potentielles les plus graves pour la finance mondiale, explique Torsten Slok.



Il estime qu'il s'agit là d'un risque plus important que la menace nord-coréenne, ou qu'un éventuel impeachment du président américain Donald Trump.



Un point de vue exagéré, observe Fortune, qui rappelle que la valeur des principales monnaies virtuelles avoisine les 400 milliards $US.



À titre comparatif, la valeur du marché immobilier américain ayant en grande partie provoqué la dernière grande récession est de 29000 milliards $US...