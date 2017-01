TD complète l'acquisition d’une nouvelle plateforme de courtage américaine

04.01.2017 - 09:36 - Finance et Investissement

La branche américaine de Valeurs Mobilières TD vient de compléter l’acquisition de la plateforme de courtage Albert Fried and Company (AFandCo), une transaction qu’elle avait annoncée en septembre dernier.

« Nous sommes heureux de mener à bien cette transaction. L'acquisition des services et des capacités d'AFandCo nous permettra d'élargir notre offre, de consolider nos activités aux États-Unis et de stimuler notre croissance », a dit Glenn Gibson, premier vice-président et vice-président du Conseil, Valeurs Mobilières TD, États-Unis, dans le communiqué annonçant la fin de la transaction.



L'achat comprend notamment des produits et services reliés à l'autocompensation et au prêt de titres, ainsi qu'une plateforme technologique de courtage.



Valeurs Mobilières TD a l'intention de terminer le développement de la plateforme technologique dans le but d'être pleinement opérationnelle dans le secteur du courtage de premier ordre en 2017.



La filiale de la Banque TD poursuit sa croissance aux États-Unis, alors que la branche américaine des Services de détails a obtenu un résultat net de 238 M$ au quatrième trimestre de 2016, en hausse de 21,4 % par rapport à la même période l'année précédente.