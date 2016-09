14.09.2016 - 10:16 - Finance et Investissement

La première sous-gouverneure de la Banque du Canada (BDC), Carolyn Wilkins, soutient que les économies mondiales doivent être conscientes que la croissance économique faible est la nouvelle réalité.

« Plus nous nous emploierons rapidement [à s'adapter à cette réalité], plus sûr sera le système financier », a souligné la première sous-gouverneure dans la conférence qu'elle a prononcée devant l'Official Monetary and Financial Institutions Forum à Londres.Elle a souligné qu'après un sommet de 5 % en 2005, la croissance du produit intérieur brut potentielle de l'économie mondiale est passée à 3 % cette année.La BDC soutient que cette diminution cause un manque de 1,5 billion de dollars américains pour l'économie internationale, et ce, pour la seule année de 2016.D'après Carolyn Wilkins, ce ralentissement aura également pour conséquences une baisse des bénéfices et des dividendes des sociétés ainsi qu'un affaiblissement du taux de rendement moyen des placements.« Bien que l'on associe généralement les risques entourant la stabilité financière à une croissance élevée insoutenable, une croissance plus lente et des rendements plus faibles peuvent aussi exacerber les vulnérabilités au sein du système financier », a-t-elle souligné.La première sous-gouverneure invite ainsi les pays à poursuivre leurs efforts pour remplir leurs engagements du G20 et de continuer à renforcer le système financier international.Durant son discours, elle a indiqué que le taux neutre - soit le taux d'intérêt nécessaire pour équilibrer l'épargne et l'investissement - plus bas pourrait exercer des pressions sur les modèles d'affaires des institutions financières « ouvrant la porte à la migration d'importantes activités financières et des risques connexes vers les entités moins réglementées ».