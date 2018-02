21.02.2018 - 11:10 - La Presse Canadienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a dégagé un rendement de 9,3 % en 2017, mettant ainsi fin à une glissade de quatre ans.

Stimulée notamment par ses secteurs des actions et des actifs réels, cette performance dévoilée mercredi a permis au bas de laine des Québécois de surpasser d'un dixième de point de pourcentage son indice de référence.En date du 31 décembre, son actif net atteignait 298,5 G$, ce qui constitue une progression de 27,5 G$ sur un an.Selon le président et chef de la direction de la CDPQ, Michael Sabia, l'année 2017 s'inscrit dans la stratégie de l'institution, qui vise une performance à long terme.Au total, deux des trois principales catégories d'actifs du gestionnaire de régimes de retraite ont dépassé leur indice de référence.Le secteur des actions a progressé de 13,6 %, avec un résultat d'environ 17,6 G$, alors que l'indice de référence était de 13,3 %.Du côté du revenu fixe, la performance a été de 3,5 %, ou 3,1 G$, soit 0,7 point de pourcentage de plus que l'indice de référence.En ce qui a trait au rendement des actifs réels _ comme les immeubles et les infrastructures _ le rendement s'est établi à presque 4 G$, ou 8,7 %.Toutefois, l'indice de référence était fixé à 9 %._ _ _Rendement annuel de la CDPQ:_ 2016: 7,6 %_ 2015: 9,1 %_ 2014: 12 %_ 2013: 13,1 %Rendement sur cinq ans: 10,2 %