25.10.2016 - 16:08 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Le gouvernement Couillard injecte dès maintenant l'équivalent de 410 millions de dollars (M$) par année dans les réseaux de la santé et de l'éducation, indique une mise à jour économique présentée mardi.

Ces sommes seront disponibles pour l'exercice en cours, qui se termine le 31 mars prochain. Cela se traduira cette année par une somme de 100 M$ en santé et 35 M$ pour l'éducation.Alors que les données disponibles l'été dernier laissaient entrevoir un surplus de 1,8 G$ pour l'exercice 2016-2017, le gouvernement prévoit maintenant compléter l'exercice avec un excédent de 2,2 G$.La mise à jour économique du ministre des Finances, Carlos Leitao, prévoit également l'ajout de 400 M$ au plan québécois des infrastructures, dès l'exercice 2017-2018.Le développement économique régional sera également bonifié dès cette année grâce à une hausse de 100 M$ des budgets qui y sont consacrés. Une hausse équivalente de 100 M$ est prévue l'an prochain.Sur le plan fiscal, le gouvernement annonce l'abolition de la taxe santé plus rapidement que prévu. Après avoir devancé son échéancier d'un an, en mars, la mise à jour indique que cet objectif sera atteint dès 2017, contrairement à la prévision de 2019.Cette mesure privera les coffres de l'État de 53 M$ dès l'exercice en cours et de 179 M$ pendant l'année financière 2016-2017.Au total, le gouvernement prévoit consacrer 2 G$ au Fonds des générations pour la réduction de la dette, durant l'exercice en cours, tandis que le total des réductions d'impôts s'élève à 393,7 M$.« Pour la première fois depuis la fin des années 50, la dette brute du Québec est en diminution. C'est là un tournant important et nous continuerons d'agir vigoureusement sur ce front, notamment par l'entremise du Fonds des générations. Nous maintenons notre objectif, inscrit dans la loi, de ramener le poids de la dette brute à 45% du PIB. Nous maîtrisons mieux notre dette; c'était et cela demeure pour nous un engagement de sécurité et d'équité envers les jeunes et les générations futures », a affirmé le ministre Carlos Leitao.D'ici la fin du mandat, le ministre Leitao prévoit l'ajout de 1,8 G$ dans les poches des contribuables.Cet objectif est possible par l'abolition de la taxe santé, l'instauration d'un bouclier fiscal pour les moins nantis, de crédits d'impôts pour les travailleurs d'expérience et de bonifications des primes au travail.En 2017-2018 et 2018-2019, 5,3 G$ seront versés au Fonds des générations.