18.09.2017 - 08:48 - Vikram Barhat, Morningstar

Les investisseurs se sentent de plus en plus à l’aise à l'idée d'investissement durable, une approche selon laquelle la prise de conscience des facteurs sociaux et environnementaux s’accompagne de gains financiers.

À ses débuts, l'investissement durable comprenait une série d'approches qui incorporaient les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'analyse financière et les décisions de placement pour aider les investisseurs à satisfaire à la fois leurs besoins de capitaux et leur conscience. Toutefois, l'attitude des investisseurs est en train de changer alors que cette stratégie de placement prend de l'ampleur et surmonte les obstacles du cynisme et de l'ignorance.

« Il est vrai qu'à l'origine, l'investissement socialement responsable se manifestait surtout par des investisseurs qui essayaient d'aligner leurs placements sur leurs valeurs en excluant certaines compagnies de leurs mandats de placement, dit Jon Hale, responsable de la recherche sur les placements durables à Morningstar. Mais l'investissement durable de nos jours relève davantage d'un examen de facteurs non financiers pertinents dans la quête d'alpha. »

Ainsi, peu importe si les facteurs ESG correspondent à votre idée de responsabilité sociale, on a tout lieu de penser que certaines actions obtiennent un score élevé de durabilité, comme la gouvernance d'entreprise, la confidentialité du client et les efforts visant à réduire l'impact environnemental en même temps que les coûts, et qu'elles représentent un bon potentiel de croissance. Les quatre actions suivantes, qui appartiennent toutes à l'indice Morningstar US Sustainability Index, ont un score ESG élevé. De plus, ces compagnies possèdent des avantages concurrentiels qui leur permettront de se défendre face à la cocurrence et de demeurer rentables pendant au moins dix ans, et elles se négocient présentement à un rabais considérable par rapport à leur juste valeur, d'après les recherches de Morningstar sur les actions.



Symbole boursier WSMRendement courant 3,31%C/B prévisionnel 12Cours 46,17 $USJuste valeur 65 $USDonnées au 31 août 2017

Williams-SonomaWSM est un leader dans le marché des accessoires de maison de 109 milliards $US. La marque qui porte son nom (Williams-Sonoma) offre des accessoires de cuisine hauts de gamme (234 magasins), tandis qu'une autre marque, Pottery Barn (204 magasins), vend des accessoires de maison. La division Pottery Barn offre aussi des produits pour enfants et adolescents par le biais de marques connexes, notamment Pottery Barn Kids (85 magasins) et PBteen (23 magasins).

« Par rapport à son groupe de pairs, Williams-Sonoma est en bonne position pour surclasser ses concurrentes et défendre sa part de marché, indique un rapport de Morningstar. La firme a encore accès à certaines des meilleures données analytiques sur le marché des détaillants. »

La division de commerce électronique de Williams-Sonoma (52 % du total des ventes) lui permet de développer la marque de façon rentable et d'optimiser les coûts, ce qui fait augmenter les marges d'exploitation. L'empreinte croissante de la firme pourrait permettre d'améliorer les coûts d'approvisionnement et de distribution à long terme, et faire croître encore davantage les marges de profits.

« L'expansion mondiale permet d'accéder à un plus vaste éventail de préférences des consommateurs, permettant une amélioration du marchandisage et de la commercialisation, ce qui pourrait générer une croissance des ventes unitaires », dit l'analyste des actions de Morningstar Jaime Katz.

La compagnie exploite déjà des magasins aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni et possède des franchises non affiliées au Mexique, au Moyen-Orient, aux Philippines et en Corée du Sud. Williams-Sonoma devrait produire une solide performance, les prix et la rotation au sein du marché américain de l'habitation demeurant robustes, dit Mme Katz, qui fixe la juste valeur de l'action à 65 $US, soit près de 50 % au-dessus de son cours actuel.

Morningstar projette une hausse d'environ 10 % des marges d'exploitation (estimées à 9,4 % en 2017) au cours des dix prochaines années, tandis que les ventes totales devraient croître à une moyenne de 3,6 % au cours des cinq prochaines années.



L Brands

Symbole boursier LB

Rendement courant 6,66 %

C/B prévisionnel 9,3

Cours 36,47 $US

Juste valeur 69 $ US

Données au 31 août 2017

Bien connue pour ses marques de lingerie Victoria's Secret et La Senza, L BrandsLB vend des produits intimes, de soins personnels et de beauté, et détient aussi les marques Pink, Bath & Body Works et Henri Bendel. La compagnie exploite plus de 3 000 magasins et ses activités proviennent pratiquement en totalité de l'Amérique du Nord, avec seulement 3 % des ventes provenant des marchés internationaux.

« À court terme, nous prévoyons plusieurs catalyseurs pour le point d'inflexion des ventes et des marges : l'abandon de certaines catégories, la pénétration stable des bralettes, l'amélioration de Victoria's Secret Beauty et le lancement de nouvelles structures de soutien-gorge, indique un rapport de Morningstar sur les actions. De plus, la compagnie possède des occasions de croissance à long terme en Chine. »

Victoria's Secret et Bath & Body Works représentent plus de 90 % du total des ventes. Les deux marques sont deux actifs corporels compétitivement distincts et constituent un pilier important de la forte bastille économique de la firme, soit son avantage concurrentiel, et sa clientèle fait preuve d'un niveau élevé de fidélité.

« Bath & Body Works a été en mesure de maintenir son avance par rapport à la concurrence serrée de The Body Shop, et cette avance devrait selon nous se maintenir », dit l'analyste des actions de Morningstar Bridget Weishaarm, qui fixe la juste valeur de l'action à 69 $US. Tout nouveau participant aurait de la misère à égaler l'avantage de fixation des prix de Victoria's Secret, son marketing de bouche à oreille à faible coût, la quantité de ses magasins et la vigueur de ses médias sociaux.

Morningstar prévoit que les marges brutes se maintiendront aux alentours de 40-41 % au cours des cinq prochaines années, et projette une croissance annuelle moyenne des revenus de 3 %, une croissance du revenu annuel moyen d'exploitation de 2 % et des marges d'exploitation sur cinq ans d'environ 16 %.



Tractor Supply Co.

Symbole boursier TSCO

Rendement courant 1,71%

C/B prévisionnel 15,5

Cours 59,67 $US

Juste valeur 81 $US

Données au 31 août 2017

Le plus grand exploitant de magasins de produits d'agriculture et d'élevage aux États-Unis, Tractor SupplyTSCO , qui se destine aux agriculteurs et éleveurs récréatifs, génère des ventes annuelles d'environ 7 milliards $US. Il participe un peu aux activités agricoles commerciales et industrielles. La compagnie exploite plus de 1 600 magasins dans 49 états, généralement en dehors des zones urbaines et dans les communautés rurales. Son revenu se répartit principalement entre le bétail et les animaux domestiques (46 %), la quincaillerie, les outils et les camions (22 %) et les cadeaux et jouets saisonniers (19 %).

Tractor Supply élargit rapidement son empreinte à travers les États-Unis. Sa base de magasins s'est agrandie d'environ 50 % au cours des cinq dernières années, stimulant la croissance des bénéfices par action de 12 % ces trois dernières années, indique un rapport de Morningstar, qui prévoit que le nombre de magasins atteindra 2 800 au cours de la prochaine décennie.

Les produits spécialisés de la firme la mettent en position unique et la distinguent de ses pairs spécialisés dans un segment unique du marché.

« Tractor Supply se concentre sur le consommateur rural actif et bricoleur. Beaucoup de ses produits sont plus hauts de gamme que ceux qui sont offerts chez les détaillants et destinés au consommateur occasionnel », dit Mme Katz, qui estime que l'action a une juste valeur de 81 $US, soit considérablement plus élevée que sa valeur de marché actuelle. « La capacité de l'entreprise à satisfaire les besoins d'un amateur du plein air plus récréatif se prête à une démographie à revenu plus élevé et une cyclicité plus faible des revenus. »



Les agriculteurs amateurs génèrent 16 milliards $US de revenus annuels pour les magasins de fournitures agricoles, selon IBISWorld, et les produits de fournitures agricoles ne représentent qu'une portion des marchandises de Tractor Supply, ce qui augure d'un bon potentiel de croissance.



CVS Health Corp

Symbole boursier CVS

Rendement courant 2,52 %

C/B prévisionnel 12,2

Cours 77,43 $US

Juste valeur 109 $US

Données au 31 août 2017

Principale chaîne de pharmacies aux États-Unis, CVS HealthCVS détient une des plus grandes chaines pharmaceutiques de détail et d'activités de gestion des prestations pharmaceutiques du pays. La compagnie exploite plus de 10 000 pharmacies de détail dans tous les États-Unis.

« CVS Health a cherché à devenir une compagnie de services de santé universelle et s'est positionnée en tant qu'intervenante principale dans l'écosystème des services de santé aux États-Unis », indique un rapport de Morningstar sur les actions.

Le modèle d'entreprise de la compagnie est unique car il traite les demandes en tant que gestionnaire indépendant tout en exploitant une des plus grandes chaines de pharmacies de détail. « Le milliard trois cents millions de demandes ajustées traitées annuellement lui donnent d'énormes avantages et la capacité d'utiliser la nature peu exigeante en matière d'actifs d'un gestionnaire de prestations pharmaceutiques pour générer de solides profits », dit l'analyste des actions de Morningstar Vishnu Lekraj, qui ajoute que grâce à ce volume de demandes, ce gestionnaire est en mesure de négocier d'importants rabais sur les médicaments avec les fournisseurs. « Cela lui permet d'élargir sa clientèle et de préserver ses marges de profits bruts. Qui plus est, la compagnie facture les coûts de vente, généraux et administratifs les plus faibles et affiche le bénéfice d'exploitation par demande le plus élevé.

Les solides avantages concurrentiels de CVS Health ont généré des rendements exceptionnels sur le capital investi, lui permettant d'édifier une forte bastille économique. « Nous anticipons une croissance élevée au sein de l'industrie pharmaceutique à long terme, ce qui devrait conférer à CVS une plateforme solide pour poursuivre son succès », dit M. Lekraj, dont l'estimation de juste valeur de l'action indique un énorme potentiel de hausse.