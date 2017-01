06.01.2017 - 08:24 - Vikram Barhat,

L'année en dents de scie qui a été le théâtre de tant d'événements volatils, depuis les vapeurs du Brexit jusqu'à l'élection présidentielle américaine et l'ascension de Donald Trump à la Maison-Blanche, s'est terminée dans la bonne humeur pour le marché boursier.

La plupart des secteurs du marché américain ont enregistré des rendements record, ou du moins se sont mieux comportés que l'année précédente. La seule exception est celui des soins de la santé. Exception qui confirme la règle, ce secteur a été le pire.

L'indice S&P 500 Health Care (Sector) Index, qui mesure le rendement agrégé des 55 actions américaines des soins de la santé contenues dans l'indice S&P 500, a perdu plus de 4 % en 2016, une perte vertigineuse par rapport au gain de 12 % enregistré par le S&P 500 pour l'année.

Toutefois, la baisse du secteur des soins de la santé cette année a créé des évaluations attrayantes, créant un bon point d'entrée pour les spécialistes du choix des actions. Pour les investisseurs à long terme cherchant des actions de soins de la santé de qualité supérieure, le moment peut être venu de se pencher sur quelques occasions d'achats qui présentent des perspectives durables sur plusieurs années.

Peu importe ce qui va se passer dans l'économie mondiale, certaines de ces sociétés, qui font partie d'un secteur non cyclique, sont bien positionnées pour bénéficier d'un accès amélioré aux soins de la santé et aux besoins médicaux de la génération vieillissante des baby-boomers.



Symbole boursier AGNRendement courant -C/B prévisionnel 11,8Cours 210,01 $USJuste valeur 300 $USDonnées au 2 janvier 2017

Un des plus gros fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, Allergan (AGN) se spécialise dans les produits relevant de l'esthétique, de l'ophtalmologie, de la santé féminine, du domaine gastro-intestinal et du système nerveux central.

Par une série d'acquisitions, la firme est devenue un acteur principal du domaine pharmaceutique et continue à désendetter son bilan tout en gonflant son encaisse, lui permettant de procéder à d'autres acquisitions, indique un rapport de Morningstar. « Le portefeuille diversifié de produits défendables d'Allergan, sa gamme bien fournie et son potentiel d'acquisitions futures soutiendront une robuste croissance des bénéfices », dit le rapport.

Les acquisitions par Allergan de Warner Chilcott et Forest Labs lui ont permis de gonfler son portefeuille et de s'assurer une présence importante sur les marchés de premiers soins dans le domaine thérapeutique gastro-intestinal et dans ceux relevant de la santé féminine, de l'urologie et du système nerveux central. De plus, « l'envergure considérable d'Allergan dans les marchés de créneau comme l'ophtalmologie et l'esthétique lui permet d'avoir d'importantes perspectives de croissance à long terme grâce à des produits défendables (notamment le Botox) et une gamme attrayante », dit l'analyste Michael Waterhouse de Morningstar, qui estime la juste valeur de l'action à 300 $US, suggérant ainsi un potentiel haussier considérable.

L'avantage concurrentiel durable de la société repose sur le Botox, mais aussi sur « un portefeuille de pointe dans l'industrie, constitué de produits de marchés spécialisés comme l'ophtalmologie et l'esthétique, dont les barrières à l'entrée sont beaucoup plus élevées et qui courent moins de risque d'une concurrence de produits génériques que la plupart des autres produits pharmaceutiques », dit M. Waterhouse.

En innovant dans ses produits, Allergan est en mesure de maintenir sa tarification ainsi qu'une solide part de marché, complétée par des acquisitions et des partenariats conclus pour améliorer le portefeuille. Avec plus de 20 milliards $ en liquidités, « les acquisitions devraient finir par améliorer les occasions de croissance et améliorer la diversification des produits, qui contribue à minimiser l'impact des pertes de brevets », dit M. Waterhouse, qui pense que les ventes devraient passer de 15 milliards $US en 2015 à environ 20 milliards $US d'ici 2020.



Amgen Inc.

Symbole boursier AMGN

Rendement courant 2,74 %

C/B prévisionnel 12,4

Cours 146,21 $US

Juste valeur 194 $US

Données au 2 janvier 2017

Chef de file des thérapeutiques humaines fondées sur la biotechnologie, Amgen (AMGN) dispose d'un portefeuille comprenant des médicaments novateurs qui exploitent les progrès réalisés dans la biologie cellulaire et moléculaire pour assurer le traitement des maladies graves.

« L'action d'Amgen est ancrée dans des produits assurant des traitements de soutien aux patients atteints de maladies rénales et souffrant du cancer », dit un rapport de Morningstar. « De nouveaux médicaments vedettes comme Prolia/Xgeva, ainsi que la superstar future de la lutte contre le cholestérol, Repatha, devraient protéger la large bastille économique d'Amgen contre l'érosion causée par la concurrence des médicaments biosimilaires et des autres marques. »

Et bien que les thérapies biologiques d'Amgen ne soient pas imperméables aux pressions concurrentielles, la vaste gamme de produits biosimilaires de la société et ses faibles coûts de fabrication pourraient parer aux difficultés causées par la concurrence des marques », dit la stratège de Morningstar Karen Andersen.

De plus, la société a lourdement investi pour améliorer l'efficiences de ses méthodes de fabrication et initié un programme massif d'économies de coûts, qui ont tous deux contribué à l'augmentation de sa marge bénéficiaire, passée de 38 % en 2013 à 53 % en 2019.

« L'amélioration de l'efficience des méthodes manufacturières d'Amgen ne se limitera pas à une augmentation de ses marges brutes, mais pourrait aussi donner à la firme un avantage de coût sur le marché naissant des médicaments biosimilaires, où la société projette de lancer cinq nouveaux produits d'ici 2019 », dit Mme Andersen, qui situe la juste valeur de l'action à 194 $US, y incorporant une croissance du chiffre d'affaires de 1 % et une croissance des bénéfices nets de 3 % jusqu'à la fin de 2020.

Elle prévoit aussi que les produits biosimilaires feront entrer 2,5 milliards $US dans les caisses en 2025 et que les ventes des autres produits du catalogue Amgen totaliseront plus de 2 milliards $US d'ici 2025.



Roche Holding AG ADR

Symbole boursier RHHBY

Rendement courant 3,57 %

C/B prévisionnel 2,9

Cours 28,55 $US

Juste valeur 42,50 $US

Données au 2 janvier 2017

Roche (RHHBY) produit divers médicaments oncologiques (plus de 60 % de ses ventes de produits pharmaceutiques). Ce fabricant de produits pharmaceutiques suisse est aussi un des grands protagonistes du marché des diagnostics.

« Chef de file dans la biotechnologie et dans les diagnostics, ce géant suisse des soins de la santé est dans une situation unique pour diriger le secteur mondial des soins de la santé vers des perspectives plus sûres, plus personnalisées et plus rentables », dit un rapport Morningstar.

La division des produits pharmaceutiques de Roche se réclame de produits biologiques vedettes dans la lutte contre le cancer comme Avastin, Rituxan et Herceptin, qui continuent de croître et gagner des parts de marché dans le domaine des indications approuvées et des approbations élargies dans les nouvelles indications et les marchés émergents.

« L'accent mis par Roche sur les produits biologiques et son catalogue novateur sont essentiels pour la capacité qu'a la société de maintenir sa large bastille économique et de continuer à assurer sa croissance au fur et à mesure que ses produits phares atteignent leur maturité », dit Mme Andersen, qui prévoit que la division pharmaceutique de la firme atteindra une croissance annuelle composée de son chiffre d'affaires de 6 % jusqu'à la fin de 2020.

Les trois quarts des ventes de produits pharmaceutiques de Roche proviennent de ses médicaments biologiques, ce qui protège la société contre la concurrence des produits génériques. L'avantage concurrentiel durable de la société provient de son statut de chef de file des thérapeutiques oncologiques (avec une part de marché de 30 %) et des diagnostics in vitro (20 %). La société a aussi une stratégie prometteuse consistant à combiner son expertise dans les deux secteurs pour générer une gamme de plus en plus grande de médicaments personnalisés, en utilisant les diagnostics qui les accompagnent, dit Mme Andersen. Son estimation de juste valeur pour les actions sans droit de vote de Roche est fixée à 42,50 $US par certificat américain d'action étrangère (CAAÉ).



Biomarin Pharmaceutical Inc.

Symbole boursier BMRN

Rendement courant -

C/B prévisionnel 814,1

Cours 82,84 $US

Juste valeur 123 $US

Données au 2 janvier 2017

BioMarin (BMRN) fabrique et commercialise des produits d'enzymes thérapeutiques utilisés pour traiter des maladies extrêmement rares. Les médicaments de la firme ciblent les cas chroniques rares qui demandent souvent d'être traités à un très jeune âge, ce qui conduit à des taux de rétention élevés des patients.

Bien que des dépenses de commercialisation et de recherche et de développement puissent empêcher BioMarin d'en arriver à un degré de rentabilité durable avant 2017, ses traitements des maladies rares ont le potentiel de générer des profits, ce qui, combiné à sa gamme importante de produits maison et sa capacité de compléter sa croissance par des acquisitions stratégiques, place la firme en bonne position.

« Les thérapies vitales de BioMarin ne sont sans doute dispensées qu'à quelques milliers de patients dans le monde, mais avec des tarifs à six chiffres pour la plupart des produits et des barrières élevées à l'entrée, nous considérons ce marché très attrayant », dit un rapport Morningstar.

Les produits de BioMarin se qualifient pour plusieurs années d'exclusivité sur le marché, à en juger par leur statut de médicaments orphelins. Un de ses produits, Aldurazyme, qui fut son premier médicament approuvé en 2003, coûte 200 000 $ et représente un monopole sur le marché et y détient un brevet de procédé jusqu'en 2020.

« Les médicaments approuvés de BioMarin se sont vu attribuer le statut de médicaments orphelins aux États-Unis et dans l'Union européenne, ce qui leur procure respectivement au moins sept et 10 ans d'exclusivité sur le marché », dit Mme Andersen, qui situe la valeur de l'action à 123 $US. Faisant abstraction du fait que BioMarin ne soit pas encore rentable, Mme Andersen a « toute confiance dans sa bastille économique qui se renforce, dans son portefeuille diversifié et dans son catalogue », et prévoit que « la firme va atteindre un degré de rentabilité durable en 2017 ».

Ses projections font état d'une croissance annuelle moyenne des ventes de 26 % pour les cinq prochaines années, imprimée par l'expansion internationale de ses produits existants et par son lancement potentiel de nouveaux médicaments en 2017.