Près de 75 % des contribuables ont déclaré un revenu de moins de 50 000 $

16.01.2017 - 08:54 - Presse canadienne

Alors que près de 75 % des contribuables ont déclaré un revenu en-deçà de 50 000 $ en 2013 au gouvernement du Québec, les Québécois les plus riches ont payé plus de 70 % des impôts totaux perçus, indique un rapport publié vendredi par la Chaire en fiscalité et en finances publiques.