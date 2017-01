17.01.2017 - 09:10 - Pierre Théroux

PERSPECTIVES 2017 - Malgré l'incertitude politique occasionnée l'an dernier par le Brexit et l'élection américaine, l’expansion mondiale a suivi son cours et 2017 demeure propice à la poursuite du cycle haussier, estime la firme Gestion de placements Eterna.



L'année qui commence n'inquiète donc pas le gestionnaire de portefeuille qui souligne que « les investisseurs ont déjà anticipé une bonne part des changements à venir ». Comme le démontre l'augmentation marquée des niveaux d'inflation attendus et des taux d'intérêt aux États-Unis et ailleurs dans le monde, explique-t-il.



Selon Eterna, 2017 sera marquée par une expansion mondiale modérée, une hausse légère de l'inflation, un resserrement graduel des politiques monétaires et un réalignement des monnaies. « Une plus grande volatilité est cependant attendue, l'humeur des investisseurs vacillant entre espoir et déception », note le gestionnaire qui anticipe beaucoup de spéculation et, par conséquent, des mouvements brusques du marché.

Eterna entend utiliser ces périodes de volatilité pour investir les liquidités accumulées dernièrement. « Dans nos stratégies canadiennes et américaines, nous avons augmenté nos investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des métaux industriels, des banques et assurances et réduit du côté de la consommation de base, des collectivités et des communications. Ces derniers risquent d'être moins favorisés en 2017 dans un contexte de taux légèrement à la hausse et, de plus, leur valorisation demeure élevée ».

Les marchés financiers nord-américains seront fortement influencés cette année par la réalisation des politiques proposées par M. Trump, rappelle le gestionnaire. « Les perspectives favorables reposent essentiellement sur la croissance et les politiques inflationnistes promises par le nouveau président ».

La déréglementation devrait favoriser les entreprises américaines, mais la promesse la plus dangereuse est l'augmentation des mesures de relance budgétaire au moyen de baisses d'impôt et d'une augmentation des dépenses en infrastructure, indique Eterna.

Plusieurs des secteurs économiques nord-américains (infrastructures, militaire, santé, financier) risquent ainsi d'être fortement influencés par la réalisation des promesses du nouveau président. Mais, compte tenu de la divergence d'opinions avec son propre parti, une portion seulement des promesses seront réalisées, selon Eterna.

Aux États-Unis, la croissance se maintient à un niveau acceptable, l'emploi progresse lentement mais constamment. Par ailleurs, l'inflation ne baisse plus et le prix du pétrole a remonté. Somme toute, « la Fed devrait rehausser ses taux, mais le nombre d'augmentations dépendra des politiques qui seront mises de l'avant sous l'administration Trump », estime le gestionnaire qui dit conserver un positionnement de durée défensif dans sa stratégie obligataire de court terme. Dans sa stratégie active, la durée et l'échéance moyenne sont augmentées au-dessus de celles de l'indice de référence.

La reprise économique devra gagner en vigueur avant de voir d'autres hausses marquées des taux d'intérêt, estime Eterna. Le gestionnaire prévoit que les taux augmenteront davantage dans les échéances 5 à 10 ans plutôt que dans la portion longue de la courbe, et ce, en raison d'une inflation conjoncturelle et d'une déflation structurelle.

Au Canada, le portrait est aussi mitigé, constate Eterna. La récession dans l'Ouest semble terminée mais le manque de productivité demeure. Par ailleurs, la demande intérieure a été soutenue par le marché immobilier, mais cette force devrait s'estomper suite à l'instauration de nouvelles mesures restrictives par les autorités canadiennes afin de freiner la flambée des prix dans certaines régions. De plus, la récente hausse des taux hypothécaires calmera les ardeurs de ce marché en réduisant la capacité d'emprunt des acheteurs.