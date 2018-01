12.01.2018 - 08:44 - Alizée Calza

La Banque du Canada pourrait relever son taux en janvier 2018, estime Eric Lascelles, économiste en chef de RBC Gestion mondiale d'actifs (RBG GMA).

Considérant la croissance de l'économie canadienne et le fait que celle-ci devrait continuer pendant au moins quelques temps, Eric Lascelles, juge que « le marché a sans doute raison de fixer à 86 % la probabilité que la Banque du Canada hausse son taux dans le courant du mois ».Si cette hausse a effectivement lieu, elle serait la troisième en moins d'un an après sept ans à 0,25 %. Eric Lascelles laisse planer une certaine incertitude quant à cette hausse car, selon lui, « l'économie canadienne continue de donner des signaux contradictoires ».Effectivement, la croissance mensuelle du produit intérieur brut (PIB) a ralenti au deuxième semestre de 2017 en raison d'une baisse des exportations alors qu'elle progressait fortement tous les mois du premier semestre. Cependant, un bon nombre d'indicateurs ont été très vigoureux comme les données sur l'emploi au Canada.La création d'emplois a été positive toute l'année 2017. En novembre et décembre, 80 000 emplois ont été créés. Il s'agit de l'un des meilleurs gains consécutifs en cinq ans, selon le rapport des Services économiques de la RBC.Finalement, la dernière édition de l'enquête sur les perspectives des entreprises présente des perspectives généralement positives à court terme. Les intentions d'embauche et d'investissement ont augmenté et les pénuries de main-d'œuvre sont en hausse.« L'économie canadienne s'approche donc indiscutablement de son plein potentiel », déclare Eric Lascelles. Si la compétitivité du Canada et le marché des logements demeurent des sujets de préoccupation, l'économie canadienne devrait progresser encore et mener à une hausse du taux directeur de la Banque du Canada.