Paradise Papers : la filière canadienne dévoilée

07.11.2017 - 10:27 - La rédaction, Conseiller

Qu'il s'agisse de politiciens, de riches hommes d'affaires ou de dirigeants de grandes entreprises, les Canadiens figurent parmi les principaux utilisateurs de paradis fiscaux, et ce, en toute légalité, rapporte CBC/Radio-Canada.



À l'appui de ses dires, la chaîne publique d'information a publié hier une enquête fouillée dans le cadre des Paradise Papers, une fuite de 13,5 millions de documents obtenus par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et partagés avec le Consortium international des journalistes d'enquête et ses partenaires, dont elle fait partie.



« Jamais une fuite d'informations sur les paradis fiscaux n'avait exposé autant de Canadiens. Ils y sont cinq fois plus nombreux que les 625 noms retrouvés dans les Panama Papers en 2016 », souligne CBC/Radio-Canada.



