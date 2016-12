Littératie : retour du cours d’éducation financière

19.12.2016 - 08:31 - Finance et Investissement

Le gouvernement annonce le retour du cours d’éducation financière obligatoire en cinquième secondaire.

Le cours, actuellement offert en option dans certaines écoles, devra être intégrer dans toutes les écoles du Québec pour la rentrée 2017.



« Ce cours permettra [aux jeunes] d'exercer leur jugement et de développer leur capacité à prendre position sur des enjeux financiers, comme l'endettement et l'épargne, de façon à ce qu'ils puissent adopter des comportements responsables qui leur seront bénéfiques dans tous les aspects de leur vie », a indiqué le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, dans le communiqué annonçant le retour du cours obligatoire.





À la suite de consultation, le gouvernement a décidé d'introduire deux unités obligatoires de la matière Éducation financière et de modifier le nombre d'unités obligatoires pour le cours Monde contemporain en cinquième secondaire.