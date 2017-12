Les signes d'une future crise seraient réunis

21.12.2017 - 10:50 - La rédaction, Conseiller

Dix ans après le début de la crise qu'il avait été l'un des rares à prédire en mettant notamment en garde contre la faiblesse des taux l'intérêt et les excès de la finance, William White observe les marchés avec une inquiétude grandissante, rapporte Trends-Tendances.



Interrogé par le magazine belge, le Canadien aujourd'hui âgé de 74 ans n'est plus économiste en chef à la Banque des règlements internationaux (BRI), mais de son poste de président du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il constate une série de faits qu'il juge préoccupants.

