04.01.2017 - 09:14 - Morningstar Canada

En 2016, les actions canadiennes ont affiché leur meilleure performance sur une année civile depuis 2009, l'Indice composé S&P/TSX ayant enregistré un rendement total de 21,1 %, selon les données préliminaires de Morningstar Canada.



De plus, les cinq Indices de fonds Morningstar qui pistent les catégories d'actions canadiennes ont tous terminé l'année parmi les meilleurs rendements, affichant des hausses allant de 11,8 % pour l'Indice Morningstar Actions en majorité canadiennes à 17,9 % pour l'Indice Morningstar Actions canadiennes de revenu. L'indice de fonds qui piste la catégorie Actions canadiennes a augmenté de 17,7 % et s'est sous-classé par rapport à l'indice-repère.



Les trois plus grands secteurs canadiens (les services financiers, l'énergie et les matériaux de base) ont tous contribué positivement, affichant des rendements totaux de 24,2 %, 39,6 % et 41,2 %, respectivement. Par conséquent, les indices de fonds les plus performants ont été ceux qui pistent quatre catégories de fonds d'actions sectorielles, à savoir Actions de métaux précieux, Actions de ressources naturelles, Actions énergétiques et Actions des services financiers, en hausse respectivement de 54,0 %, 41,0 %, 36,1 % et 24,3 %.



Les effets de devises ont nui à la performance de la plupart des catégories de fonds d'actions étrangères pendant l'année, le dollar canadien s'étant apprécié par rapport à plusieurs des principales devises mondiales. Cela a été particulièrement évident pour la catégorie Actions européennes, dont les fonds ont reculé collectivement de 5,5 % malgré de solides marchés boursiers en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le huard s'est apprécié de 6,1 % par rapport à l'euro et de 23,2 % par rapport à la livre sterling pendant l'année, reléguant les fonds d'actions européennes au bas du tableau des rendements de 2016.



Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de 12 %, mais les fonds d'actions américaines se sont fortement sous-classés, l'Indice Morningstar Actions américaines ayant avancé d'à peine 6,4 % pendant l'année. Les fluctuations de devises n'expliquent que partiellement ce sous-classement, puisque le rendement de l'Indice S&P 500 converti en dollars canadiens a été de 8,6 %.Le seul grand marché à avoir affiché une performance négative en 2016 a été la Chine, où l'Indice Shanghai Composite a perdu 12,3 %. Ce résultat négatif a été en partie contrebalancé par les gains enregistrés sur les marchés de Hong Kong et de Taiwan, mais les catégories Actions de la Grande Chine et Actions internationales ont néanmoins terminé l'année parmi les moins performantes, affichant des baisses respectives de 3,8 % et de 5,1 %.Les huit indices de fonds qui pistent les catégories de titres à revenu fixe ont tous été en hausse durant l'année, quoique que bon nombre d'entre eux aient reculé au quatrième trimestre. Les indices de fonds les plus performants dans ce domaine ont été Revenu fixe à rendement élevé, Prêts à taux variable et Revenu fixe d'Actions privilégiées, en hausse de 9,1 %, 8,0 % et 7,1% respectivement. Les deux catégories les plus sensibles aux taux d'intérêt, à savoir Revenu fixe canadien à long terme et Revenu fixe canadien indexé à l'inflation avaient toutes deux connu une hausse régulière depuis le début de l'année, mais ont subi des pertes au cours de chacun des trois derniers mois, finissant l'année en hausse de 1,7 % et de 1,8 % respectivement.