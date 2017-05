24.05.2017 - 10:00 - Finance et Investissement

Les jeunes Canadiens sont au deuxième rang mondial en matière de littératie financière, selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les élèves canadiens ont obtenu 87 %, soit un résultat supérieur à la moyenne de 78 % des 15 pays et économies qui participaient à l'évaluation de la littératie financière du Programme international pour le suivi des acquis (PISA) des élèves de l'OCDE.Le sondage mené à l'échelle internationale vise à mesurer les compétences des adolescents de 15 ans.D'après le rapport, les bonnes habitudes d'épargne et d'achat qu'acquièrent les jeunes Canadiens dès les premières années de leur vie continuent d'influencer leur comportement à l'âge adulte.Les résultats du PISA démontrent également que le fait de parler d'argent avec les parents serait lié à un niveau plus élevé de littératie financière. À preuve, les élèves canadiens le faisant une ou deux fois par semaine ont obtenu des résultats supérieurs.C'est l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) qui a financé l'évaluation, administrée dans les écoles des sept provinces - la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador - qui ont choisi de participer.