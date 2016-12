08.12.2016 - 08:02 - Christian Charest, Morningstar Canada

Au lendemain de l'élection américaine du 8 novembre, les marchés boursiers des deux côtés de la frontière ont affiché de solides résultats, qui se sont traduits par des gains pour les fonds communs qui investissent dans les actions nord-américaines.

Vingt des 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées, ont augmenté pendant le mois, notamment tous ceux qui pistent les catégories d'actions canadiennes ou américaines, selon les données préliminaires sur les rendements publiées aujourd'hui par Morningstar.

Les catégories Actions américaines et Actions de PME américaines ont été les catégories de fonds d'actions régionales les plus performantes pour le mois, avec des hausses respectives de leurs indices de fonds de 3,9 % et de 5,1 %. L'Indice S&P 500 avait chuté d'environ 2 % durant les jours précédant l'élection, mais à la suite de la victoire surprise du candidat républicain Donald Trump, l'indice boursier américain a rebondi pour atteindre de nouveaux records à la fin du mois, produisant un rendement total de 3,7 %.



Dossier sur les élections américaines 2016

Les cinq catégories d'actions canadiennes ont toutes été dans le positif en novembre. L'indice Morningstar Actions en majorité canadiennes, dont les fonds sous-jacents détiennent en moyenne 30 % de leurs actifs en actions américaines, a eu le meilleur rendement de ce groupe, soit une augmentation de 2,5 %, suivi de l'indice de la catégorie Actions canadiennes de revenu, avec une hausse de 2,4 %. Les indices Actions de PME canadiennes et Actions de PME en majorité canadiennes ont tous deux augmenté de 2,3 %, alors que l'indice Morningstar Actions canadiennes s'est apprécié de 2,2 %, chiffre identique au rendement total de l'Indice composé S&P/TSX.

Les indices de fonds les plus performants de tous ont été ceux qui pistent les actions de deux secteurs cycliques; l'Indice Morningstar Actions des services financiers s'est apprécié de 7 % pour le mois, alors que celui de la catégorie Actions énergétiques a connu une augmentation de 6,9 %. Ces secteurs ont tous deux été stimulés par le résultat de l'élection américaine, les marchés s'attendant à ce que les politiques du nouveau gouvernement soient plus favorables au secteur de l'énergie et introduisent des taux d'intérêt plus élevés, ce qui bénéficierait aux sociétés de services financiers.

Les marchés d'outre-mer ont généralement baissé en novembre, alors que le dollar canadien s'est apprécié par rapport à plusieurs devises comme l'euro, le yen japonais et le renminbi chinois. Cela s'est soldé par des résultats négatifs pour les indices de fonds Morningstar qui pistent plusieurs catégories d'actions étrangères, comme Actions de la Grande Chine (-0,9 %), Actions européennes (-1,7 %) et Actions d'Asie-Pacifique (-2,5 %). L'Indice Morningstar Actions des marchés émergents a offert le pire résultat parmi les indices de fonds d'actions étrangères avec une chute de 5,6 %.

Pour le deuxième mois d'affilée, le pire indice de tous a été celui qui piste les fonds de la catégorie Actions de métaux précieux avec une perte de 16,6 %. Le prix des contrats à terme aurifères a chuté de plus de 8 % pendant le mois, à mesure que les marchés mondiaux ont intégré leurs attentes par rapport aux résultats de l'élection américaine.

Avec la perspective d'une hausse des taux, les fonds à revenu fixe ont affiché des résultats négatifs le mois dernier. Les indices de fonds obligataires qui ont été les pires sont Revenu fixe canadien à long terme et Revenu fixe canadien indexé à l'inflation, avec des baisses respectives de 4,3 % et 2 %. Les indices de fonds des catégories Revenu fixe canadien et Revenu fixe mondial ont tous deux baissé de 1,9 %, et le seul indice obligataire dans le positif a été Prêts à taux variable, en hausse de 0,3 %.