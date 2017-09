21.09.2017 - 09:07 - LesAffaires.com et Finance et Investissement

Le fonds souverain de Norvège a profité de la vigueur des marchés boursiers des derniers jours et d'un dollar américain en perte de vitesse pour atteindre les 1000 milliards de dollars américains, mardi.

C'est un sommet depuis la création du fonds, en 1996. «Je crois que personne ne voyait ce fonds atteindre une telle valeur, quand le premier transfert des royautés tirées du pétrole a été fait en 1996. Atteindre cette valeur est certainement un seuil marquant, et témoigne de l'étonnante progression des marchés boursiers», a résumé hier le directeur général du fonds, Yngve Slyngstad, dans un communiqué repris parLe niveau de valorisation du fonds représente près de 189 000 dollars pour chacun des 5,3 millions de Norvégiens, indique Zonebourse. « Placé essentiellement en actions (65,1% de son portefeuille à la fin du 2e trimestre) mais aussi en obligations et dans l'immobilier, c'est un investisseur de poids: avec des parts dans quelque 9000 entreprises, il contrôle à lui seul 1,3% de la capitalisation mondiale totale, y compris 2,3% de la capitalisation européenne ».Avec une taille qui se compare au PIB du Mexique, il joint les rangs de quelques autres fonds en importance dans le monde, comme le fonds de pension de la fonction publique japonaise, à 1300 milliards $US, ou la réserve monétaire chinoise à 3000 milliards $US. Sans parler de fonds privés comme BlackRock (5700G$US) ou Vanguard (4400G$US).