Le FMI abaisse ses perspectives de croissance économique pour le Canada

04.10.2016 - 16:19 - La Presse Canadienne

Partager cet article

Le Fonds monétaire international a réduit mardi ses prévisions de croissance pour l'économie canadienne en 2016 et 2017, ce qu'il a notamment expliqué par le fait que l'économie américaine était plus faible qu'elle l'avait prévu plus tôt cette année.