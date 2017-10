27.10.2017 - 13:08 - La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral affiche un déficit de 2,7 milliards de dollars (G$) à l'issue des cinq premiers mois de l'exercice financier, un manque à gagner deux fois moins élevé que pour la même période l'an dernier.

Dans sa plus récente Revue financière, le ministère des Finances explique que d'avril à août 2017, les recettes ont augmenté davantage que les dépenses.Les revenus du gouvernement fédéral ont ainsi augmenté de 6,3 G$ (5,3 %), grâce à l'impôt sur le revenu, les taxes et les droits d'accise. Cette hausse a été partiellement neutralisée par la baisse des revenus tirés des cotisations d'assurance-emploi et des autres revenus, précise le ministère.Pendant ce temps, les dépenses de programmes ont augmenté de 4,2 G$, ou 3,7 %, à cause des hausses des transferts aux particuliers et aux autres administrations, ainsi que des charges de programmes proprement dites.Les frais de la dette publique ont par ailleurs diminué de 700 M$ (6,1 %), grâce principalement à la baisse des taux d'intérêt, indique-t-on.Dans son énoncé économique de l'automne, le ministre Bill Morneau prévoyait mardi un déficit fédéral de 18,4 G$ pour tout l'exercice 2017-2018, comparativement à une estimation de 25,5 G$ inscrite dans le budget du printemps.