16.02.2018 - 16:50 - La Presse Canadienne

Le gouvernement libéral n'agira pas « de façon impulsive » en réponse aux baisses d'impôts mises en place aux États-Unis, que certains économistes considèrent être une menace à la compétitivité du Canada, a indiqué vendredi le ministre fédéral des Finances après une rencontre prébudgétaire.

Selon le ministre Bill Morneau, le gouvernement procède à une analyse minutieuse de la réforme fiscale adoptée en décembre par le Congrès des États-Unis, qui a fait passer le taux d'imposition des entreprises américaines de 35 % à 21 % à compter du 1er janvier.Le ministre a indiqué aux journalistes que l'analyse du gouvernement visait à s'assurer de bien comprendre l'incidence des changements, afin de ne pas y réagir de façon impulsive.M. Morneau a rencontré vendredi des économistes du secteur privé à Toronto, afin de recueillir leurs conseils et avis sur plusieurs sujets _ des négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) à l'incertitude économique mondiale _, avant de déposer son budget fédéral à la Chambre des communes, le 27 février.Ce groupe d'économistes comprend habituellement environ une dizaine d'experts de banques commerciales, de groupes de recherche et d'associations commerciales.Le ministre n'a pas voulu commenter à savoir si des baisses d'impôts étaient envisageables pour les grandes entreprises canadiennes.Certains économistes ont déjà indiqué que la réforme fiscale américaine donnerait une raison de plus aux entreprises pour aller s'installer aux États-Unis.M. Morneau a aussi laissé entendre vendredi que des clarifications seraient apportées aux règles entourant l'investissement passif des petites entreprises. Ses premières propositions de changements à ce sujet, présentées l'été dernier, avaient été particulièrement mal reçues par la communauté d'affaires, ce qui l'avait forcé à reculer sur certains aspects de son projet.