19.01.2017 - 15:46 - Finance et Investissement

PERSPECTIVES 2017 - Que nous réserve 2017 ? Dans cette série d'articles, des spécialistes en placement nous font part de leurs perspectives et des meilleures stratégies offensive et défensive à adopter afin d'en profiter ou s’en prémunir.

Aujourd'hui, Manon Létourneau, gestionnaire de portefeuille, vice-présidente, Financière Banque Nationale fait ses prévisions.L'année 2017 sera sous le signe de la volatilité, estime Manon Létourneau.« Il y a trop d'incertitude et c'est ce que la Bourse déteste le plus », souligne-t-elle. L'élection surprise de Donald Trump profitera à l'économie s'il « met en place ses promesses de réforme fiscale et d'augmentation des dépenses en infrastructure », dit-elle, précisant que le dollar américain restera fort.« L'impact des dépenses en infrastructure ne sera pas immédiat, mais c'est une occasion de se placer pour les années à venir », suggère-t-elle. L'année 2017 est aussi de bon augure pour le secteur financier.« Il faut envisager une durée plus courte que longue pour les obligations ».Manon Létourneau voit très peu d'éléments susceptibles de stimuler l'économie européenne. Par ailleurs, malgré la décélération de son économie, « la Chine ne s'effondra pas et affichera encore un taux de croissance intéressant ».« Les compagnies en bonne santé financière ou celles à grande capitalisation passent toujours à travers les tempêtes », fait-elle valoir.Elle suggère d'avoir une pondération qui tient compte des risques associés aux marchés européens et asiatiques.