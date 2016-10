31.10.2016 - 16:08 - La Presse Canadienne

La Banque Scotia estime que le gouvernement fédéral se dirige vers un déficit plus important que prévu cette année.

La banque a publié ses nouvelles prévisions, lundi, alors que le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, doit présenter mardi sa mise à jour économique de l'automne et l'état des finances publiques.La Banque Scotia prédit que la situation économique forcera Ottawa à afficher un déficit de 30 milliards de dollars (G$) pour cette année financière et de 32 G$ pour l'année suivante.Dans son budget de mars dernier, le gouvernement libéral avait prévu un déficit de 29,4 G$ cette année et de 29 G$ l'an prochain, en prenant en compte des « coussins de sécurité » de 6 G$ par année destinés à couvrir les risques.La Scotia s'attend à ce que le gouvernement utilise ces provisions, mais elle tire un certain encouragement d'une petite remontée attendue des cours du pétrole et des plus récentes données financières de fin d'exercice 2015-2016, qui ont dépassé les prévisions de 4,4 G$.Plus tôt ce mois-ci, la Banque TD prévoyait un déficit fédéral de 34 G$ pour cette année financière.