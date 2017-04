12.04.2017 - 09:26 - Richard Cloutier

La Fed pourrait relever ses taux au minimum deux fois en 2017 et peut-être trois en 2018, estime Eric Lascelles, économiste en chef de RBC Gestion mondiale d'actifs (GMA).

Considérant la réaction favorable à la hausse de taux décrétée en mars par la Réserve fédérale américaine, de nouvelles hausses de taux au cours des deux prochaines années son prévisible, « de sorte que la politique monétaire américaine finira par revenir à la normale », a indique Eric Lascelles, le 11 avril, lors de son plus récent survol mensuel des perspectives économiques.« L'économie américaine continue de produire des surprises positives, mais peut-être plus pour très longtemps, car les prévisions de croissance commencent à monter », constate-t-il.Il trouve encourageante les données de l'activité manufacturière des États-Unis, « qui se rapprochent des sommets cycliques habituels », mais il estime peu probable de les voir s'améliorer davantage.Eric Lascelles constate aussi que les projets de déréglementation suscitent de grandes attentes et croit qu'elles pourraient s'ajouter aux facteurs de croissance économique.Au sujet du président Trump, Eric Lascelles est d'avis que l'échec récent de sa proposition d'abrogation et de remplacement de la loi Obamacare « réduit la probabilité qu'il réussisse à faire adopter des mesures audacieuses à court terme ». Selon lui, la décroissance de sa cote de popularité amoindrit d'autant son influence politique.Par ailleurs, bien que le dollar américain ait reculé au niveau où il se situait avant l'élection aux États-Unis, RBC GMA prévoit une remontée de sa valeur au cours des prochains mois.