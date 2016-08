26.08.2016 - 12:23 - La Presse Canadienne

La présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, Janet Yellen, affirme que la banque centrale penche vers une hausse des taux d'intérêt étant donné que le marché de l'emploi est toujours solide et que les perspectives économiques s'améliorent.

Au cours d'un discours prononcé vendredi à Jackson Hole, au Wyoming, dans le cadre d'un événement réunissant des dirigeants de banques centrales, Mme Yellen n'a toutefois pas indiqué précisément à quel moment la Fed pourrait décider de procéder à un resserrement monétaire.Celle-ci s'est montrée optimiste à l'égard de l'économie américaine, soulignant les gains du marché de l'emploi et le niveau soutenu des dépenses des consommateurs. Bien que l'inflation se trouve sous la barre des 2 %, la cible de la Fed, cela s'explique par une multitude de facteurs, a affirmé Mme Yellen.Au cours des derniers mois, « les arguments pour une hausse des taux se sont renforcés », a indiqué la présidente de la Fed.Certains économistes ont déjà estimé que les conditions sont réunies afin que la banque centrale américaine prévienne les marchés qu'elle pourrait bouger au terme de la réunion de son comité monétaire, les 20 et 21 septembre.Deux présidents régionaux de la Fed ont suggéré la semaine dernière que le raffermissement de l'économie pourrait se traduire par une autre augmentation de son taux directeur. En décembre dernier, la banque centrale avait relevé son taux directeur pour la première fois en près d'une décennie.(The Associated Press)