La Fed laisse son taux directeur inchangé mais évoque une hausse prochaine

02.11.2016 - 14:58 - La Presse Canadienne

Partager cet article

À moins d'une semaine de l'élection d'un nouveau président américain, la Réserve fédérale des États-Unis a choisi mercredi de ne pas modifier son taux d'intérêt directeur, tout en laissant entendre qu'une hausse était vraisemblable pour l'une de ses prochaines rencontres.



L'argumentaire pour une éventuelle hausse des taux d'intérêt a « continué de se raffermir », a indiqué la banque centrale, mais ses responsables ont décidé, « pour l'instant », d'attendre d'avoir de nouvelles preuves de progrès visant l'atteinte de ses objectifs.



La plupart des analystes et des marchés croient qu'une hausse des taux sera annoncée en décembre. Le statu quo de mercredi était largement attendu, notamment pour éviter de donner l'impression que la banque centrale tente d'influencer le vote de la semaine prochaine.



La déclaration émise mercredi par la Fed était très semblable à celle qui avait suivi sa rencontre de septembre. La banque centrale y a noté que le marché du travail avait continué de se raffermir et que l'activité économique connaissait une reprise.



(The Associated Press)