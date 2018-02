31.01.2018 - 14:46 - La Presse Canadienne

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a laissé mercredi son taux d'intérêt directeur inchangé, tout en signalant qu'elle s'attendait à recommencer à le hausser, graduellement, pour témoigner de la bonne performance du marché du travail et de l'économie.

Au terme de la dernière réunion de politique monétaire de la présidente sortante de la banque centrale, Janet Yellen, la Fed a laissé son taux à court terme entre 1,25 % et 1,5 %. Mme Yellen a privilégié une approche prudente pendant ses quatre années à la tête de la banque. Jerome Powell, qui lui succédera la semaine prochaine, a indiqué qu'il adopterait une approche similaire.La Réserve fédérale a haussé son taux directeur à trois reprises en 2017, et la plupart des économistes s'attendent à ce que M. Powell le fasse à au moins trois reprises cette année. M. Powell était un allié de Mme Yellen, et pendant ses cinq années au conseil de l'institution, il s'est positionné parmi ceux qui favorisaient le consensus.Le taux de chômage américain se trouve à 4,1 %, un creux de 17 ans, et l'économie a progressé au rythme annualisé de 2,6 % pendant le trimestre d'octobre à décembre. Cela a permis à la croissance économique de l'ensemble de 2017 d'atteindre 2,3 %.La croissance synchronisée de plusieurs grandes régions du monde a contribué au raffermissement de l'économie américaine. Et la vaste réforme fiscale adoptée le mois dernier par le Congrès américain devrait soutenir encore davantage la croissance économique du pays.La prochaine rencontre de la Fed sur la politique monétaire est prévue pour le mois de mars. La plupart des économistes misent sur une hausse du taux d'intérêt de référence au terme de cette rencontre, qui sera la première dirigée par M. Powell.(The Associated Press)