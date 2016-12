La Fed hausse son principal taux d'intérêt

14.12.2016 - 15:53 - La Presse Canadienne

La Réserve fédérale des États-Unis a annoncé mercredi qu'elle haussait son principal taux d'intérêt pour la première fois de l'année. Sa décision témoigne de la résilience de l'économie américaine et des attentes de la banque centrale vis-à-vis de l'inflation, qui devrait être plus vigoureuse dans les mois à venir.



L'augmentation de la Fed aura un impact modeste à la hausse sur les taux de certains prêts.



En outre, la banque centrale a signalé que des hausses additionnelles de taux d'intérêt auraient vraisemblablement lieu, à une faible cadence, au fur et à mesure que l'économie s'améliorera et que l'inflation se rapprochera de la cible de 2,0 % privilégiée par la Fed.



Le taux d'intérêt directeur de la banque centrale américaine grimpe ainsi d'un quart de point de pourcentage, pour s'établir entre 0,5 % et 0,75 %.



La Fed avait aussi son taux directeur pour la dernière fois en décembre 2015, alors qu'il se trouvait à un creux record, près de 0 %, depuis la crise financière de 2008.



Les intentions du président désigné Donald Trump, qui veut réduire les impôts et augmenter les dépenses pour les infrastructures, laissent croire à plusieurs investisseurs que l'inflation va accélérer dans les mois à venir.