19.10.2016 - 10:58 - La Presse Canadienne

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux cible du financement à un jour à 0,5 %.

La banque centrale a expliqué que l'économie mondiale devrait se renforcer au deuxième semestre de l'année et tout au long de 2017 et de 2018. Après avoir affiché une faible tenue au premier semestre, l'économie américaine, en particulier, se raffermit.Abstraction faite de la volatilité des données récentes, le profil de la croissance au Canada est maintenant plus faible qu'escompté dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) de juillet, selon la banque.La banque s'attend à ce que le PIB réel du Canada progresse de 1,1 % en 2016 et d'environ 2 % en 2017 et en 2018. Cette projection implique que l'économie retournera à son plein potentiel vers le milieu de 2018, soit nettement plus tard que la banque l'avait anticipé en juillet.Les mesures de l'inflation fondamentale demeurent près de 2 %.La banque ajoute que l'économie continue à s'ajuster au choc des prix du pétrole et que l'investissement dans le secteur de l'énergie semble sur le point de toucher le fond; que l'activité dans le secteur hors ressources progresse solidement, surtout dans le secteur des services; que les dépenses des ménages poursuivent leur ascension, de même que l'emploi et les revenus à l'extérieur des régions où le secteur de l'énergie est fortement présent.