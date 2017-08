La Caisse de dépôt affiche un rendement de 5 % six mois

11.08.2017 - 11:48 - La Presse Canadienne

Dans un contexte de faible volatilité et de rendements intéressants des marchés boursiers mondiaux, la Caisse de dépôt et placement affiche un rendement de 5,0 % pour son premier semestre de 2017.



Elle devance ainsi la performance de 4,8 % de son portefeuille de référence pour la même période.



La direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec a fait une mise à jour de ses résultats pour les six premiers mois de l'exercice 2017, vendredi, au cours d'une conférence téléphonique.



Au 30 juin, l'actif net des déposants atteignait 286,5 milliards de dollars (G$), en hausse de 15,8 G$ par rapport au 31 décembre 2016.



La Caisse attribue cette augmentation aux résultats de ses placements nets de 13,3 G$, en plus de ses dépôts nets de 2,5 G$.



Sur une période de cinq ans, le rendement annualisé de la Caisse a atteint 10,6 %, devançant encore son portefeuille de référence, qui progressait de 9,3 % sur la même période.