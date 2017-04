12.04.2017 - 10:46 - La Presse Canadienne

La Banque du Canada a maintenu mercredi le taux cible du financement à un jour à 0,5 %.

La banque centrale a expliqué par voie de communiqué que la croissance de l'économie mondiale se raffermit et se généralise davantage qu'elle ne l'avait anticipé dans le Rapport sur la politique monétaire (RPM) de janvier, quoiqu'une incertitude considérable entoure encore les perspectives.Aux États-Unis, des facteurs temporaires ont pesé sur l'activité économique au premier trimestre, mais les moteurs de la croissance demeurent solides.Les États-Unis sont proches du plein emploi, contrairement à bon nombre d'autres économies avancées, dont le Canada, où il subsiste une marge notable de ressources inutilisées. Les conditions financières mondiales restent expansionnistes.La banque prévoit que la croissance du PIB mondial passera de 3,25 % cette année à environ 3,5 % en 2018 et en 2019.Au Canada, les données récentes indiquent que la croissance économique a été plus rapide que prévu dans le RPM de janvier.Pendant le reste de cette année et en 2018 et 2019, la croissance au Canada devrait se modérer mais rester supérieure à celle de la production potentielle.L'inflation mesurée par l'IPC se situe maintenant à la cible de 2 %, en raison surtout des effets transitoires de la hausse des prix du pétrole et de la tarification du carbone dans deux provinces, de même que d'autres facteurs temporaires.