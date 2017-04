18.04.2017 - 15:17 - La Presse Canadienne

Même si l'économie canadienne pourrait bientôt commencer à récolter les bénéfices économiques attribuables au progrès technologique, elle devrait aussi se préparer à de douloureux effets secondaires comme des pertes d'emplois et de plus grandes inégalités de revenus, a prévenu mardi une responsable de la Banque du Canada.

Dans le texte d'un discours qu'elle devait livrer mardi devant la Chambre de commerce de Toronto, la première sous-gouverneure de la banque centrale, Carolyn Wilkins, a estimé que les innovations comme l'automatisation et l'intelligence artificielle devraient revigorer la productivité des économies avancées comme celle du Canada.Mais Mme Wilkins a aussi souligné que plusieurs experts prédisent certains effets secondaires indésirables à ces avancées, notamment des répercussions importantes sur près de la moitié de tous les emplois d'ici 20 ans dans certains pays industrialisés.Selon elle, les décideurs doivent aussi se préparer à mettre en oeuvre certaines mesures pour s'assurer que les autres effets secondaires, comme l'amplification de l'inégalité de revenus. En effet, les travailleurs dont les compétences sont complémentaires aux nouvelles technologies pourraient s'en sortir beaucoup mieux que ceux dont les tâches seront transférées à des machines, a-t-elle rappelé.Mme Wilkins estime qu'il faudra se concentrer sur l'éducation et la formation axée sur les compétences pour aider les travailleurs à s'ajuster à ce qui pourrait être une difficile transition.Le Canada a déjà traversé de telles périodes de changement par le passé, a souligné la sous-gouverneure, en évoquant notamment la transformation du secteur de l'agriculture. Les innovations agricoles ont fait baisser les prix des aliments, ce qui a permis aux consommateurs de disposer de plus d'argent pour se procurer d'autres biens. En conséquence, la demande a grimpé dans d'autres industries et de nouveaux emplois ont ainsi été créés.